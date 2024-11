Corriere Torino: “La Primavera del Toro vola e sforna talenti per Vanoli”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi si concentra anche sulla formazione Primavera del Toro che sta vivendo un ottimo momento di forma con sette vittorie nelle ultime otto gare. Questo cammino eccellente dei granata allenati da Felice Tufano ha permesso loro di agganciare Inter e Fiorentina al secondo posto in classifica, alle spalle solo del Sassuolo capolista. Per il tecnico della prima squadra del Torino, Paolo Vanoli, questa crescita della formazione U20 è una bella notizia perché ci sono tanti giovani talenti in rampa di lancio che possono diventare risorse preziose anche per "i grandi". Alcuni esempi virtuosi sono Njie, Ciammaglichella, Savva e Bianay-Balcot: tutti giocatori del 2005 che potrebbero essere impiegati anche in Primavera ma che ormai sono stabilmente alle dipendenze di Vanoli. Anche il centravanti Gabellini spesso si allena con la prima squadra del Toro ma nonostante queste "assenze" positive, il gruppo della Primavera sta rendendo al massimo.