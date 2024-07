Corriere Torino: “La Primavera volta pagina, il nuovo tecnico è Tufano”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Corriere Torino nell'edizione odierna analizza il cambio della guida tecnica del Torino Primavera con l'arrivo di Felice Tufano: "Dopo aver valutato diverse alternative, il club granata ha optato per un allenatore esperto della categoria: Tufano, 60 anni, conta 207 presenze in panchina nel massimo campionato giovanile tra Sampdoria (dal 2011 al 2013), Sassuolo (stagione 2017/2018) e nuovamente Sampdoria (dal 2020 al 2023)". Conclude il quotidiano: "Sarà dunque il tecnico di origini bresciane a condurre la nuova Primavera, che si radunerà l’8 luglio a Torino e lavorerà a Spiazzo (Trento) nello stesso periodo in cui la prima squadra si allenerà nella vicina Pinzolo. A disposizione avrà un gruppo profondamente rinnovato dopo il ciclo di Scurto".