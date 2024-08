Corriere Torino: “La rivoluzione di Vanoli per un Toro più votato all’attacco”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza i cambiamenti che il Toro sta cercando di attuare con l'insediamento della nuova guida tecnica targata Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore granata ha ereditato una squadra reduce da tre anni di gioco uomo contro uomo e di pressing a tutto campo che ordinava Ivan Juric. Ora invece con l'ex tecnico del Venezia l'obiettivo è quello di puntare ad un gioco più offensivo e di segnare un gol in più degli avversari, sebbene non cambi il modulo di base con il 3-5-2 che è sempre l'abito che indossa il Torino ma cambiano parecchio le tattiche e le interpretazioni di questo sistema di gioco. Non sono però mancati gli aspetti positivi nella prima partita ufficiale dei granata contro il Cosenza in Coppa Italia.