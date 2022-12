Corriere Torino: “La vittoria con l’Espanyol regala autostima”

L'edizione torinese del Corriere riflette sull'importanza della vittoria in amichevole contro l'Espanyol: "Era solo un’amichevole, ma aver vinto è stato importante per l’umore del gruppo. La prima amichevole della sosta, quella terminata 1-0 contro l’Espanyol, ha regalato buoni segnali e il Toro continua la preparazione con grande serenità. Il volto della squadra non è quello visto sabato, perché mancavano tanti titolari, ma chi ha giocato si è fatto trovare pronto sia dal punto di vista fisico sia da quello tattico, e alcuni giocatori che fin qui sono stati delle seconde scelte, come Ilkhan e Karamoh, hanno fatto capire a Juric di poter essere utili. Così l’avventura spagnola del Toro procede bene e l’obiettivo ora è quello di recuperare tutti i giocatori in infermeria". Poi è stata ripresa l'intervista di Singo di ieri sulla pagina ufficiale Instagram del Torino FC: "Singo, fermo per una lesione al bicipite femorale, ieri si è concesso alle domande dei tifosi sul profilo Instagram del Torino FC. "Ero triste per non poter giocare contro l’Espanyol, ma sto lavorando molto per tornare in gruppo", ha detto l’ivoriano, spiegando di apprezzare moltissimo i tifosi granata ("Sono super") e la città di Torino ("È bella ed elegante")".