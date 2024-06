Corriere Torino: “L’Europeo di Vlasic è già finito”

Si chiude con largo anticipo l'Europeo di Nikola Vlasic. Il fantasista croato ha dovuto abbandonare anzitempo il ritiro della nazionale croata a causa di un problema muscolare. "Stando a quanto ha comunicato la nazionale balcanica, dunque, si parla di un nuovo infortunio. Va ricordato che Nikola aveva rimediato un serio problema a inizio maggio, una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra. Aver forzato i tempi del recupero (Vlasic era già a disposizione della Croazia a fine maggio) potrebbe non essere stata la scelta migliore. Tuttavia, vanno ancora approfonditi entità e tipo di infortunio. Il Torino, intanto, osserva da lontano. «Ti aspettiamo Niksi», ha scritto il club sui social. Il raduno per la nuova stagione, in attesa di ufficialità, dovrebbe essere fissato per l’8 luglio al Filadelfia".