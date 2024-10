Corriere Torino: “Linetty andata e ritorno: dalla gioia al dolore”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra le varie tematiche affrontate ha posto il focus su Linetty. A seguire le parole del quotidiano: "Sembrava una favola: un gol del nuovo capitano Linetty, a distanza di quasi due anni dall’ultimo, per ribaltare il risultato nella prima partita senza chi quella fascia aveva dovuto lasciarla, Zapata. E che gol: un siluro da fuori area, un pezzo raro nella carriera del polacco. Poi a Cagliari non è arrivato il lieto fine, in questo i pianeti non sono allineati nel senso migliore per il Toro. A un avvio di campionato importante è seguito un periodo poco felice..."