Corriere Torino: “Linetty, senza Nazionale tutta l’attenzione sul Toro”

5 sono i giocatori chiamati a seguire le loro nazionali nel Mondiale che si terrà in Qatar, ma tra questi non c'è, inaspettatamente, Karol Linetty con la sua Polonia: "Le credenziali con cui Linetty si candidava a un posto sull’aereo per Doha non erano inferiori a quelle di alcuni suoi compagni, del resto Karol è forte di 13 presenze nell’attuale Serie A e di un’ottima condizione fisica. È passato da quinta a terza scelta di Juric per la metà campo del Torino e si è fatto trovare probto durante le assenze di Ricci e Lukic, incassando gli elogi dell’allenatore Juric e del dt Vagnati per la sua professionalità", scrive il Corriere Torino. Senza nazionale, dunque, Linetty potrà concentrare tutte le sue forze in Roma-Torino di domani - 13 novembre - dove sarà titolare al posto di Lukic. Contro i giallorossi tornerà Pellegri, mentre Schuurs rimarrà indisponibile e lo si rivedrà dopo la sosta, a gennaio.