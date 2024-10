Corriere Torino: “L’Inter è un tabù per il Toro e per Zapata”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi ricorda dei precedenti complicati per il Toro contro l'Inter e anche per il suo capitano, Duvan Zapata. Negli ultimi cinque anni infatti i granata hanno sempre perso a San Siro contro la formazione nerazzurra, un rendimento molto negativo che mister Vanoli (domani sera però assente causa squalifica e sostituito in panchina dal vice Godinho) cercherà di invertire forte del fatto che arriva alla sfida del Meazza a pari punti in classifica con il collega Inzaghi. L'Inter non porta buoni ricordi nemmeno per Zapata perché in carriera ha fatto solo un gol contro la squadra milanese che è peraltro parecchio datato ormai, risale infatti al maggio del 2017 quando il colombiano vestiva ancora la maglia dell'Udinese. Dopo aver segnato a San Siro ad agosto nel debutto in campionato contro il Milan, domani sera Duvan sarà chiamato a riprovarci.