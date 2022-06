Corriere Torino: “Lukic-Ricci, da rivali a coppia inseparabile”

"Il Torino 2022/2023 è tutto da scoprire in tanti ruoli, ma non a centrocampo, dove la coppia titolare c’è già, è quella composta da Sasa Lukic e Samuele Ricci - scrive il Corriere Torino nella giornata odierna - L’assetto col doppio play è piaciuto sul finire della scorsa stagione e probabilmente è una delle certezze da cui ripartirà Ivan Juric". Il serbo è stato blindato dal club granata, nonostante potenziali interessamenti, l'ultimo quello della Roma. Il toscano invece è fresco di riscatto. Tra i due Lukic ha raccolto in stagione numeri da top player e ora potrebbe indossare anche la fascia di capitano del Torino. "L’unico che può contendere il grado di capitano al 25enne di Belgrado è Rolando Mandragora. Il cui futuro si deciderà questa settimana". La Fiorentina è agguerrita e ha l'accordo con la Juventus, ma il centrocampista napoletano continua a preferire una permanenza al Torino. In questi giorni si capirà se questo sia possibile.