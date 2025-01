Corriere Torino: “Maripan e la Fiorentina, storia di una rimonta”

Le pagine a sfondo granata dell'edizione di Torino del Corriere della Sera dedicano un focus a Guillermo Maripan, autore di prestazioni in crescendo nelle ultime giornate. Da notare in particolare la contrapposizione tra la sfida dell'andata contro la Fiorentina, in cui proprio un errore del cileno costò la sconfitta ai ragazzi di Vanoli, e la sfida del ritorno, a cui l'ex Monaco arriva come leader di una rinnovata difesa a 4. "Grazie anche al suo rilancio Vanoli ha varato il nuovo corso granata, accantonando il sistema 3-5-2 in favore del 4-2-3-1. «Per la difesa a quattro avevo bisogno che Maripan trovasse la migliore condizione», la spiegazione del tecnico. E così il cileno si è riscoperto leader e punto di riferimento della nuova retroguardia. Con una promessa molto chiara: «Darò tutto lottando in campo»" così il quotidiano citano anche la recente intervista del cileno sui canali ufficiali del Torino.