Corriere Torino: “Non resto in eterno”

Frasi che sanno di apertura verso un futuro senza Caro alla guida del Torino. Il numero uno granata infatti parla per la prima volta di una possibile separazione dalla squadra durante lo Sport Industry Talk a Roma. "Io non voglio rimanere a vita al Torino, ma credo sia giusto lasciarlo solo a qualcuno più ricco e più bravo di me. Quando sono arrivato non c’erano neanche i palloni, vorrei quindi cederlo eventualmente a chi ha quei 20-30 milioni in più che io non ho e per cui non voglio indebitarmi. Ma ripeto, non intendo rimanere a tutti i costi... Investimenti che in ogni modo non sono mancati in questi anni: da Sanabria e Ricci a Schuurs e Zapata tanto per fare qualche nome piuttosto pesante del recentissimo passato; senza dimenticare poi Ilic, Vlasic e pure Coco. E pensando in particolare a Schuurs e Zapata, va tirata in ballo anche una certa sfortuna."