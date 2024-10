Corriere Torino: “Nuova era Toro, Vanoli ridisegna gerarchie e strategie”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina analizza le novità in casa Toro che sono attesa alla vigilia della partita in trasferta a Cagliari, la prima partita per i granata senza il capitano e leader della squadra Duvan Zapata. Il tecnico Paolo Vanoli ha lavorato sodo in queste due settimane di sosta per le nazionali al fine di riuscire a ridisegnare le strategie e le gerarchie della sua squadra. Uno dei nuovi assunti del Torino sarà il nuovo capitano che risponde al nome di Karol Linetty ma il mediano polacco non è sempre certo della titolarità visti il ritorno di Nikola Vlasic e la grande che Samuele Ricci sta vivendo in questi mesi. Ecco perché i gradi potrebbero passare in consegna molto spesso. Senza Zapata il Toro si affida alla coppia d'attacco formata da Ché Adams e da Tonny Sanabria, chiamati a trascinare la squadra in avanti.