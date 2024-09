Corriere Torino: “Oro Toro a centrocampo”

“Alcuni giocatori importanti devono rientrare da infortuni e saranno a tutti gli effetti dei nuovi acquisti - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - il riferimento, più che a Perr Schuurs, per il cui recupero completo ci vorranno ancora settimane, è a Gvidas Gineitis e Nikola Vlasic, due alternative importanti per il centrocampo del Torino che sperano di tornare a disposizione per la gara contro il Lecce. Il lituano e il croato, entrambi da tempo nel giro delle rispettive nazionali, completano una batteria di centrocampisti di stampo internazionale, formata da Ivan Ilic (nazionale serbo), Samuele Ricci (convocato dall’Italia), Karol Linetty (47 presenze con la Polonia all’attivo) e Adrian Tameze, senza dimenticare il giovane Aaron Ciammaglichella”. E in conclusione: "Un parco centrocampisti di tutto rispetto, che permetterà a Paolo Vanoli di scegliere gli interpreti più giusti di partita in partita, avendo la possibilità di cambiare assetto e modulo a gara in corso".