Corriere Torino: “‘Parlami del Toro’, il libro di Franco Ossola”

Due centinaia di pagine, e una storia sul Torino per adulti e bambini: Franco Ossola, nel suo nuovo libro "Parlami del Toro", insieme alle illustrazioni di Matteo Matteucci ha voluto rappresentare la storia di 50 giocatori granata. "La cosa che mi ha guidato nella scelta - riporta il Corriere Torino dalle parole di Ossola - è stata la simpatia personale verso i giocatori, gli spunti che potevano offrire, l’affezione che hanno avuto per la maglia. [...] Qui non è solo questione di una squadra, ma di un’idea di bellezza". Un'idea venuta in mente alla figlia di Franco Ossola, mancata prematuramente ancora durante la stesura del libro. "Ci vuole qualcuno - dichiara Ossola - che tenga vivo il ricordo e l’incoscienza dei bambini, che non si rendono conto. [...] La gioia è quella di sentirsi vivo, perché quelle poche soddisfazioni che può darti la squadra del cuore valgono tanto, tantissimo".