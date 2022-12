Corriere Torino: “Pellegri e Sanabria, contro l’Espanyol per riscattarsi”

Oggi alle 16, al Pinatar Arena Football Center il Torio di Ivan Juric scenderà in campo per la prima volta dallo stop della Serie A, per l'amichevole contro l'Espanyol: obbiettivo, non perdere la buona striscia di vittorie che aveva caratterizzato l'ultimo periodo di campionato. Dall'infermeria buone e cattive notizie durante la settimana: Singo e Linetty hanno riportato degli inofrtuni, e nell'amichevole di oggi non saranno presenti, insieme ad Aina, Vojvoda e ovviamente coloro impegnati al Mondiale o che sono stati eliminati recentemente. A sorpresa, invece, sarà in panchina Perr Schuurs: "La lussazione alla spalla destra è ormai alle spalle e l’olandese è sempre più vicino a lavorare a pieno regime, ma per quest’oggi potrebbe essere preservato da Juric", scrive il Corriere Torino. L'amichevole di oggi, quindi, sarà un'opportunità per il tecnico granata di provare anche dei cambiamenti in formazione: a centrocampo potrebbe esserci occasione per Ilkhan, mentre in attacco la palla è nelle mani di Sanabria e Pellegri: "Pellegri e Sanabria saranno entrambi della partita e, vista l’assenza dei trequartisti Vlasic e Radonjic, potrebbero anche giocare insieme, dall’inizio o a gara in corso".