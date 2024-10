Corriere Torino: “Piace il Toro dei giovani E Vanoli ci prende gusto”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul tema giovani. A seguire le parole del quotidiano: "È un Toro che punta sempre più sulla linea verde – in linea con la storia del club – quello che si avvicina alla sfida di Roma contro la squadra di Ivan Juric. Un po’ per necessità e un po’ per scelta, infatti, nella prossima partita e in quelle successive non ci sarebbe da sorprendersi se Vanoli decidesse di dare sempre più spazio ai giovani che stanno ben figurando, sulla scia del successo contro il Como".