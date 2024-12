Corriere Torino: “Piace l’ondata granata: giovani e ragazze incantano”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul settore giovanile e femminile granata. A seguire le parole del quotidiano: "Farà tappa nella Milano nerazzurra il cammino del Torino Primavera. I granata, terzi in classifica a tre lunghezze dal Sassuolo capolista, torneranno in campo domani per l’importante scontro diretto in casa dell’Inter. La squadra allenata da Felice Tufano ha vinto sette delle ultime nove partite di campionato e punta a confermarsi nei piani alti. Quello contro l’Inter sarà un test importante per le ambizioni dei granata, pronti ad affrontare una squadra che ha un solo punto in meno".