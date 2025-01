Corriere Torino: “Quando gira Vlasic il Torino ha un altro passo”

È tornato il Vlasic ammirato fino a qualche tempo fa, quel giocatore capace di far girare da solo la squadra granata. Il croato si è ripreso il Torino. "No, non è un caso se la migliore versione di Nikola sia tornata con il passaggio a un sistema di gioco, il 4-2-3-1, sicuramente più congeniale alle sue caratteristiche. Nel 3-5-2 pareva spesso al centro di un equivoco tattico: seconda punta o mezzala? Nessuna delle due. Il numero 10 granata dà il meglio come trequartista, quando può galleggiare tra le linee".