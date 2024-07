Corriere Torino: “Quei giovani in granata che ora vogliono il Toro”

L'edizione odierna del Corriere di Torino si è focalizzata sui giovani provenienti dal vivaio granata. "Chi sarà il prossimo Buongiorno?" è la domanda che si pone il quotidiano. "Dopo la partenza del difensore (col Napoli mancano solo le firme), il Torino vuol far crescere altri giocatori arrivati dal settore giovanile. Il prossimo in rampa di lancio (anche se le sue radici calcistiche non sono strettamente granata) è Gvidas Gineitis, un 2004 che nell’ultima Serie A ha fatto capire di poter affermarsi nel grande calcio".