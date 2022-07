Corriere Torino: “Questione di ore per gli arrivi di Denayer e Maggiore”

L'edizione torinese del Corriere della Sera riporta le principali news sul mercato del Toro. Due giocatori che sono molto vicini ad un possibile arrivo in granata sono Jason Denayer e Giulio Maggiore. Il difensore belga può essere il giusto sostituto di Bremer ed è svincolato dopo che è terminato il suo contratto con il Lione. Invece, per quanto riguardo il centrocampista italiano, si tratta di un affare già definito da alcuni giorni. Il capitano dello Spezia potrebbe approdare presto nel Toro per una cifra vicina a cinque milioni di euro. Maggiore sarebbe un rinforzo molto utile per mister Juric che avrà così un nuovo elemento da alternare a Ricci e Lukic. Sul fronte delle uscite invece ci sono Simone Verdi e Simone Zaza che non fanno più parte del progetto granata. L'attaccante ex Valencia e Sassuolo non ha nemmeno giocato un minuto in queste prime amichevoli estiva, nonostante gli infortuni di Pellegri e Sanabria.