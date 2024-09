Corriere Torino: “Questo Toro è uno spettacolo”

Il Torino di Vanoli porta entusiasmo. Nella giornata di ieri all'allenamento a porte aperte erano presenti circa 3000 tifosi granata, sintomo di come ci sia grande entusiasmo nei confronti della squadra. "La buona atmosfera intorno al Toro si è respirata anche in un sabato mattina allo stadio Olimpico Grande Torino. Società e allenatore hanno deciso di aprire le porte ai tifosi e tremila fedelissimi hanno affollato i Distinti per supportare la squadra di Vanoli in un semplice allenamento congiunto con la Primavera. Per amanti del Toro di tutte le età e famiglie, l’occasione è stata buona per stare vicini ai granata durante la sosta di un campionato iniziato molto bene. A dimostrazione che l’amore si accende subito se in campo c’è un Toro che dimostra di crederci e tenerci."