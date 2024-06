Corriere Torino: “Radonjic, futuro serbo: si fa avanti la Stella Rossa”

Nell'edizione odierna il Corriere Torino analizza il futuro dei giocatori granata in prestito in vista del rientro a Torino, concentrandosi su un giocatore nella bufera negli ultimi giorni dopo la Instagram Story di esultanza in seguito alla vittoria dell'Olympiacos in Conference League (risultato che ha escluso il Toro dalle coppe europee). "Chi potrebbe avere il futuro già quasi definito è Nemanja Radonjic. Il discusso esterno serbo ha concluso la sua esperienza al Toro nel gennaio scorso dopo 41 presenze e 7 reti, avendo rotto con l’allenatore Juric che pure aveva fatto di tutto per valorizzarlo" esordisce il quotidiano. Radonjic ha trascorso la seconda metà di stagione al Maiorca (11 presenze e zero gol, con il ricordo negativo del rigore sbagliato in finale di Copa del Rey contro il Bilbao): "Gli spagnoli, a meno di sorprese, non lo riscatteranno. Ma per Nemanja si prefigura un ritorno nella sua Stella Rossa".