Corriere Torino: “Ripartenza obbligata”

"Dopo il ko di Cagliari, il Torino deve voltare pagina in fretta: venerdì sera c’è l’appuntamento in casa contro il Como, a questo punto molto delicato- esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Tre sconfitte consecutive in campionato, che diventano quattro se si aggiunge quella in Coppa Italia contro l’Empoli, hanno causato un’emorragia che va tamponata subito per non complicare la classifica e risollevare il morale". E in conclusione: "Oltre al lavoro da fare sul piano tecnico, tattico e mentale, la prima necessità di Vanoli è quella di recuperare quanti più elementi possibili. Al netto dei lungodegenti Zapata e Schuurs, ci sono altre due assenze pesanti con cui fare i conti, quelle di Ilic e Sosa. Entrambi sono alle prese con problemi muscolari rilevanti e non recupereranno per il Como".