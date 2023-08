Corriere Torino: “Rodriguez uomo di fiducia, al via il quarto anno di Toro”

Il Corriere Torino dedica un approfondimento a tutta pagina a Ricardo Rodriguez, capitano designato per la prossima stagione in quanto "leader della squadra, dall’alto della sua esperienza e della sua importanza agli occhi di Ivan Juric". Rodriguez ricopre il ruolo di capitano dallo scorso anno subentrando all'ammutinato Sasa Lukic. Ricorda il Corriere Torino: "In quella circostanza, lo svizzero prese le redini dello spogliatoio e fu un collante fondamentale". Ora Rodriguez si appresta a iniziare la sua quarta stagione in maglia granata. Conclude il quotidiano: "Anche il club granata sta dimostrando rispetto nei confronti di Rodriguez. Il suo contratto scade tra un anno e la volontà del club, esternata pubblicamente dal direttore tecnico Davide Vagnati, è di prolungarlo. È stata formulata una prima offerta per il rinnovo e il giocatore ha aperto alla possibilità, si respira un cauto ottimismo".