Corriere Torino: “Sboccia Ricci,il Toro ha il suo leader”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il piccolo passo indietro contro il Lecce non modifica i giudizi: Samuele Ricci è uno dei protagonisti dell’avvio di stagione del Toro, tra quanto visto con i granata e le prestazioni offerte con la Nazionale - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - il numero 28 resta il faro del centrocampo di Vanoli, che da lui si aspetta molto anche a livello di leadeship. Samuele fin qui è sempre stato schierato dal primo minuto e solo nella gara di Venezia è stato sostituito, mentre contro Milan, Atalanta e Lecce ha giocato tutta la partita”. E in conclusione: "E ora c’è alle porte la sfida di Verona, che metterà alla prova i granata sul campo diuna squadra che si è resa protagonista di un buon avvio di campionato. Ricci sarà ancora titolare, probabilmente nel ruolo di mezzala destra. Ma, come noto, il 2001 toscano può giostrare anche da play basso, quello fin qui occupato da Karol Linetty".