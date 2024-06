Corriere Torino: “Schuurs adesso accelera e Gineitis è ormai pronto”

L'edizione odierna del Corriere di Torino fa il punto sugli infortunati in casa granata. "Ormai è partito il conto alla rovescia: i granata si godono gli ultimi giorni di vacanza, l’8 luglio inizierà la stagione 2024/2025 del Torino e si avvierà un nuovo corso, quello con Paolo Vanoli sul ponte di comando. Ma c’è chi non ha mai smesso di lavorare: il riferimento è a Perr Schuurs, che ha trascorso a giugno molti giorni al Filadelfia tra palestra e fisioterapia per recuperare dalla lesione al legamento crociato che lo tiene fermo da fine ottobre. Purtroppo, salvo sorprese, ci vorrà ancora un mese abbondante per il recupero totale. Schuurs non potrà iniziare la stagione con la squadra ma continuerà a lavorare a parte fino alla prima decade di agosto".