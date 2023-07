Corriere Torino: “Schuurs resta una certezza, domani sarà a Torino”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi presenta un articolo sul difensore del Toro, Perr Schuurs. Il giocatore olandese, salvo imprevisti, domani sarà in città pronto ad iniziare la nuova stagione lunedì mattina al Filadelfia. Le voci di mercato non cessano quasi mai di rimbalzare da una parte all'altra e Schuurs è uno dei nomi più chiacchierati quando si cerca un rinforzo in difesa. Il numero 3 granata piace soprattutto in Premier League dove ci sono West Ham, Everton e Crystal Palace che nei mesi scorsi lo hanno seguito con grande interesse. Perr tuttavia è concentrato solo sul Toro e si presenterà fin dal primo giorno con il massimo delle motivazioni per crescere ancora con un allenatore come Juric che lo ha già reso uno dei migliori della Serie A. Il mercato può quindi aspettare sebbene in caso di offerte irrinunciabili la società difficilmente potrebbe dire di no. A differenza del caso-Bremer di un anno fa, in questo caso non si tratta però di un giocatore desideroso di cambiare aria.