Corriere Torino: “Sempre più Zapata”

Il pareggio di Reggio Emilia lascia un po' di amaro in bocca tra le fila del Torino, però la truppa granata scopre e cementifica ancora una volta le sue certezze. Si concentra su questo punto l'edizione di Corriere Torino, che scrive così: "Il Toro si tiene stretto le sue certezze. Una è Bellanova, il calciatore del Torino che ha fornito più assist in questa Serie A (quattro); in generale ha fornito quattro passaggi vincenti nelle ultime 19 gare del torneo dopo che ne aveva raccolti solo due nelle precedenti 53 disputate nella competizione. Il laterale milanese cresce a vista d’occhio e si intende sempre meglio con Zapata. Duvan ha segnato, è andato vicino alla doppietta sia nel primo tempo (tiro da fuori di poco a lato) che nella ripresa (colpo di testa sul palo a un soffio dalla fine). Quello realizzato ieri sera al Mapei Stadium è stato il decimo gol al Sassuolo a livello personale ma anche il 3500 centro del Torino in Serie A".