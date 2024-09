Corriere Torino: “Sfida per imbattuti”

Il Torino affronterà in Coppa Italia l'Empoli di Roberto D'Aversa. Gara importante per i granata, utile per poter continuare a lavorare sugli schemi e continuare in tal modo ad affinare gli schemi del tecnico Paolo Vanoli. Si tratta anche di una sfida che mette di fronte due squadre ancora imbattute. "Il primo posto genera un entusiasmo che va custodito e alimentato. C’è un ostacolo rilevante già questa sera, per un Torino che è atteso da un ostico sedicesimo di Coppa Italia. Allo stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Empoli (ore 21, diretta su Italia 1) che è l’altra grande rivelazione di settembre. Nove sono i punti raccolti in Serie A dalla squadra di Roberto d’Aversa, che come un anno fa, quando era alla guida del Lecce, sta firmando un avvio di campionato maiuscolo"