Corriere Torino: “Singo saldissimo in granata”

"Ci si avvia a vivere un’estate tranquilla sulla fascia destra al Filadelfia" esordisce nell'edizione odierna il Corriere Torino. La certezza è Wilfried Singo, che è stato apprezzato anche all'esterno, ma ha già sposato la causa di Ivan Juric: "Il presidente Urbano Cairo vuole trattenerlo almeno un’altra stagione, quella che dovrà essere quella della definitiva consacrazione sotto ogni punto di vista". Nel frattempo Singo continua la riabilitazione dopo l'operazione per una sindrome retto-addominale con cui ha convissuto diversi mesi. Poi lo si attenderà al ritiro: "Tra la varie priorità di mercato non ci sarà quella di un altro esterno destro per il ds Davide Vagnati: c’è il titolare ed è Singo, c’è anche la prima alternativa che salvo sorprese continuerà ad essere il nigeriano Ola Aina con Mergim Vojvoda padrone della fascia sinistra".