Corriere Torino: “Torino, Vanoli alza l’asticella”

Il tempo inizia a stringere. Il Torino di Vanoli deve tornare a fare punti in vista della lotta salvezza, onde evitare di essere risucchiato nelle parti rosse della classifica. Il tecnico è pronto ad alzare l'asticella: "E allora per il Toro il primo esame si chiama Udinese (ore 12.30), in casa di una squadra in salute. «Giochiamo su un campo difficile contro una formazione che si esalta in campo aperto – avverte Vanoli –. Ci impegneranno tantissimo sul piano fisico, ma hanno anche qualità importanti. Le difficoltà più grandi arriveranno dai piazzati, perché hanno tanti giocatori oltre il metro e novanta». Il tecnico, che ritrova Coco ma non avrà Walukiewicz, si aspetta più convinzione in fase offensiva"