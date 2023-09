Corriere Torino: “Torna Sanabria in gruppo: risorsa in più per Juric”

Tonny Sanabria è pronto per riprendersi ad allenare con la squadra: martedì - 12 settembre - è previsto il suo rientro in gruppo al Filadelfia, così da poter prepararsi ed essere a disposizione del tecnico croato per la gara contro la Salernitana. Mentre da una parte si lavora sul campo per provare il 3-4-1-2, dall'altra la società continua il suo calciomercato: dall'Inter arriva Luca Innocenti, nuovo Chief Marketing & Stadium Revenue Officer: l'ex Inter si occuperà del marketing, delle campagne promozionali e della vendita dei biglietti, così da cercare di risollevare l'entusiasmo nei tifosi del Toro.