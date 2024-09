Corriere Torino: “Toro, Adams e Linetty vedono il Lecce”

"I due granata tornano in gruppo. Olimpico verso il pienone. Maratona esaurita. - Scrive l'edizione odierna del Corriere, che poi continua - Nessun problema serio per Che Adams e Karol Linetty. L'attaccante scozzese e il centrocampista polacco si erano fermati la scorsa settimana per dei fastidi muscolari e hanno lavorato a parte per alcuni giorni. Ma, salvo sorprese, entrambi recupereranno per la sfida contro il Lecce in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il rientro dei nazionali: Ieri si è rivisto Ricci, scintillane in azzurro. Gli ultimi saranno Maripan e Sanabria".