Corriere Torino: “Toro, che botta”

Brutta botta per il Torino, che, perdendo a Bologna, frena gli entusiasmi della piazza e non sfrutta l'occasione di accorciare in classifica sulle prime 8 della classe. Brutta botta sul volto anche per Ricci, dalla quale è nata l'azione del secondo gol rossoblù. Questo il commento de Il Corriere di Torino: "Il pranzo sotto le Due Torri di Bologna è come una botta sul muso, per il Toro. Lo è in senso figurato per tutta la squadra, che per ammissione di Matteo Paro non ha superato l’esame di maturità prefigurato dallo squalificato Ivan Juric, scuro in volto nel box del Dall’Ara. Lo è in senso quanto mai letterale per Ricci, che incassa una sbracciata in pieno volto da Orsolini non ravvisata dall’arbitro Giua durante l’azione che poi si rivela decisiva". Al di là di questo episodio, però, "L’esame del Toro, a Bologna, non è stato superato".