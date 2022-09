Corriere Torino: “Toro, che scivolone”

"Abbiamo sbagliato una quantità di passaggi allucinante, qualcosa di preoccupante. Abbiamo giocato male, sotto ritmo e con poca qualità. Questa era una partita facile da leggere, era chiaro quello che avremmo dovuto fare: attaccarli alle spalle dove c’erano spazi da sfruttare"; questa l'analisi di Ivan Juric nel post partita della gara del Torino persa 0-1 contro il Sassuolo. "In campo si è visto un Toro per certi versi sperimentale, e forse proprio per questo non facilmente riconoscibile rispetto alla squadra che aveva ben figurato sul piano del gioco nelle partite precedenti" scrive il quotidiano.