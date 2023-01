Corriere Torino: “Toro, con lo Spezia una partita intensa”

Oggi - domenica 15 gennaio - alle 15, il Torino di Ivan Juric ospiterà lo Spezia: quarta gara degli ultimi 11 giorni, in cui il Torino ha realizzato due pareggi in campionato e una vittoria in Coppa Italia contro il Milan. Il passaggio del turno ha dato la spinta che serviva per affrontare anche la gara contro i liguri, nonostante la stanchezza e le energie spese nel preparare le sfide: "Saranno delicatissimi i primi minuti, perché spesso il Toro passa l’inizio a prendere le misure ai rivali, a trovare le distanze. E soffre un po’ chi, come lo Spezia (e il Verona) attacca con una punta centrale fisicamente straripante come Nzola. Saranno delicati i minuti finali, perché le tossine di San Siro potrebbero togliere lucidità ai granata", scrive il Corriere Torino.