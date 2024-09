Corriere Torino: “Toro d’esportazione, undici partono per le Nazionali”

Il Corriere Torino nell'edizione odierna si proietta sulla sosta e sull'imminente partenza di 11 giocatori granata, impegnati con le rispettive Nazionali. Ricci torna a disposizione dell'Italia dopo essere stato tagliato dagli Europei, Ciammaglichella va in Under 20 per l'Élite League. Poi tanti altri, compresi i nuovi innesti: "Parte per mete lontane Saul Coco, il personaggio del momento: con la sua Guinea Equatoriale vivrà gli impegni di qualificazione in Coppa d’Africa. Anche gli altri nuovi acquisti Sosa e Adams sono stati convocati da Croazia e Scozia per la Nations League". In partenza anche Maripan, Walukiewicz, Vojvoda, Ilic, Sanabria e Njie. Conclude il quotidiano: "Per tutti l’appuntamento al Filadelfia è tra una decina di giorni, in vista di Torino-Lecce".