Corriere Torino: “Toro, è Coco il leader”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dopo un inizio complicato, la difesa del Torino sembra si sia sistemata. Su tutti si è distinto in queste giornate l'importanza di Saul Coco: "È Saul Coco il leader di una difesa che ha trovato la giusta quadratura. A Genova è stato importante il contributo del centrale, che ha preso in consegna Pinamonti e gli ha impedito di rendersi pericoloso. Il centravanti rossoblù ha perso il duello con il difensore del Toro, che lo ha inseguito a tutto campo ed è intervenuto anche in maniera molto dura, trovando però sempre il pallone" si legge sul quotidiano.