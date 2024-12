Corriere Torino: “Toro, è l’ora della svolta”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari temi trattati ha posto il focus sulla necessità di riscattarsi dei granata . A seguire le parole del quotidiano: "Adesso la squadra ha bisogno di una vittoria che possa restituire fiducia e dare una scossa». Ha le idee molto chiare Paolo Vanoli: al Toro servono tre punti per la classifica e soprattutto per rilanciarsi. E allora i granata questa sera a Empoli (fischio d’inizio alle 20.45) cercheranno di chiudere il cerchio, lasciandosi alle spalle la crisi degli ultimi mesi. Proprio contro i toscani, in Coppa Italia, era arrivata la prima sconfitta stagionale dei granata. E quella gara, persa nei minuti finali, aveva dato il via ad un periodo di crisi accentuato poi dal pesantissimo infortunio di Zapata".