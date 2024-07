Corriere Torino: “Toro, fiducia a Vanja”

"Agli ordini di Marco Zuccher, il preparatore dei portieridi Paolo Vanoli, si lavora con intensità ma in buon clima nel ritiro del Toro"- esordisce Corriere Torino nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Sul campo di Pinzolo, Vanja Milinkovic-Savic con la palla tra i piedi, è preciso e sbaglia pochissimo. Probabilmente è anche per questo che sarà ancora lui il portiere titolare del Torino nella stagione 2024-2025". In conclusione: "A Vanja potrebbe far bene la scelta del club di alzare il tasso di esperienza del secondo portiere: Alberto Paleari".