Corriere Torino: “Toro internazionale”

“Quattordici giocatori convocati in nazionale, compreso l’infortunato Vojvoda che ha dovuto rinunciare agli impegni con il Kosovo. Il Toro si colloca tra le squadre della Serie A con più giocatori di stampo internazionale, al di sopra di Juve e Milan (che si attestano a 12), alla pari del Napoli e dietro solo all’Inter che ha 16 giocatori convocati” scrive il quotidiano. In questi 14 giocatori non sono compresi gli infortunati Ricci e Miranchuk. In Qatar “Tra i 14 convocati a questo giro di impegni internazionali, a novembre voleranno solo Rodriguez (Svizzera), Vlasic (Croazia), Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic (Serbia) e, forse, Seck (Senegal)” si legge sul quotidiano.