Corriere Torino: “Toro, la panchina porta gol”

"La panchina e i cambi a gara in corso sono l’arma in più di Paolo Vanoli. L’ultima conferma arriva da Empoli e da un gol da tre punti confezionato sull’asse Vlasic-Adams, due giocatori subentrati nel secondo tempo. Le letture del tecnico hanno dunque fatto la differenza e il ritorno alla vittoria è arrivato grazie ai cambi" si legge tra le pagine del quotidiano. Contro l'Empoli, il gol di Adams è stato il quinto gol segnato da un giocatore del Torino entrato a gara in corso durante questa stagione: in campionato nessuno ha segnato più gol dalla panchina