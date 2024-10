Corriere Torino: “Toro, la strada giusta”

"«Il nostro futuro» è il claim scelto per accompagnare il lancio della terza maglia del Torino per la stagione 2024/25, rosa con tracce di granata qui e là - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - E il futuro della squadra è roseo, o almeno questa è la speranza, anzi l’aspettativa, dei calciatori scelti come volti per l’evento che si è tenuto alle Gru presso lo store di JD". E in conclusione: "«Penso che siamo sulla strada giusta», sostiene Valentino Lazaro. L’austriaco è tra i calciatori del vecchio corso che meglio si sta adattando ai dettami di Paolo Vanoli: per lui già due assist in sei presenze. «Conoscevo il mister, ci avevo lavorato insieme ai tempi dell’Inter, quando era collaboratore di Antonio Conte. Fare il primo allenatore è diverso, ma mi piaceva la sua mentalità e sapevo che l’avrebbe trasmessa a noi»".