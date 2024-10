Corriere Torino: “Toro, la svolta è il «jolly» Njie”

Alieu Njie è stato l'eroe di Torino-Como. Già lanciato precedentemente da Vanoli, il canterano granata ha siglato la prima rete in maglia Toro contro i lombardi, permettendo così ai piemontesi di tornare a vincere dopo un'astinenza di ben quattro gare. Ora lo svedese può diventare una vera e propria alternativa. "Il tecnico potrà contare su uno Njie ormai pienamente inserito nelle rotazioni offensive. Il giovane svedese ha saputo sfruttare al meglio le sue occasioni e venerdì, al rientro dall’infortunio, ha trovato con grande caparbietà il gol da tre punti. L’infortunio di Zapata apre ora le porte ad un maggior impiego per il giovane svedese, un vero e proprio jolly per Vanoli. Njie è già stato impiegato sia nella coppia d’attacco sia in un tridente, permettendo al tecnico di cambiare modulo a gara in corso".