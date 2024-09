Corriere Torino: “La gara dopo la sosta è sempre la più complicata”

Nell'edizione odierna del Corriere viene riportata la conferenza stampa di Vanoli alla vigilia di Torino-Lecce. Oggi, 15 settembre, la squadra granata affronterà allo Stadio Olimpico Grande Torino il Lecce, guidato da Luca Gotti, in una partita che rappresenta un importante esame di maturità per il Torino. Vanoli ha commentato: "Ho parlato con i ragazzi: la gara al rientro dalla sosta Nazionali è sempre quella più delicata". Riguardo all'avversario, il tecnico ha dichiarato: "Il Lecce è un avversario insidioso - avverte Vanoli -, ha un allenatore con un'idea di gioco ben precisa. Non abbiamo alibi perché anche loro hanno avuto giocatori in Nazionale: siamo allo stesso livello, ma noi abbiamo la fortuna di giocare in casa e dobbiamo pensare alla nostra prestazione". Questa sarà la prima partita del Torino dopo la chiusura del mercato, che Vanoli ha valutato positivamente: "È stato bravo il direttore a farmi avere i giocatori che volevamo. Il mercato può allontanare dal focus che è la gara, ma io guardo sempre avanti e non mi do alibi, partita dopo partita dobbiamo dimostrare di poter crescere e dare di più".