Corriere Torino: “Toro, l’estasi a un passo”

"Paolo Vanoli aveva badato a tenere il profilo basso, dicendo che sarebbe stato meglio evitare di sognare - esordisce così il Corriere Torino nell'edizione odierna - ma la partita di San Siro, per il suo Toro, è stata per larghi tratti un sogno e il pareggio finale, un risultato che sarebbe stato apprezzatissimo alla vigilia, ha il sapore della beffa". E in conclusione:"A fine partita, i numeri sorridono al Milan, che conta 26 tentativi verso la porta contro i 7 dei granata, con una supremazia territoriale del 69%. Le cifre raccontano molto, ma non tutto, in questo caso, perché la prestazione degli uomini di Vanoli era andata in crescendo".