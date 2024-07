Corriere Torino: “Toro, onda azzurra”

L’edizione odierna del Corriere della Sera si concentra sullo zoccolo duro di italiani adesso a completa disposizione di Vanoli: “Arriva in ritiro Raoul Bellanova. E nel frattempo sono pronti a rientrare in gruppo Samuele Ricci e Pietro Pellegri, che hanno passato i primi giorni trentini a risolvere piccoli acciacchi muscolari”. Il quotidiano conclude con l’arrivo di Adams in maglia granata: “E da ieri sera è a Torino il 28enne attaccante Ché Zach Everton Fred Adams, 33 presenze e 6 reti con la nazionale scozzese, 15 centri nell’ultima Championship con la maglia del Southampton. In programma oggi le visite mediche, poi il ragazzo dovrebbe raggiungere Pinzolo subito dopo le firme sui contratti”.