Corriere Torino: “Toro, ora voglio più cattiveria”

L’edizione odierna del Corriere pone il focus sulla sfida odierna tra Torino e Monza, in programma alle h. 15:00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino: “Posta pesante questo pomeriggio in via Filadelfia. Il Toro deve ripartire e neutralizzare una fastidiosa emorragia di risultati (6 ko nelle ultime 7 gare di campionato con una striscia aperta di 3 sconfitte consecutive senza reti all'attivo), il Monza dal canto suo naviga in fondo alla classifica (8 punti e un solo successo). Paolo Vanoli rifiuta il concetto di bivio riguardo alla gara dell'Olimpico-Grande Torino (ore 15), perché «non è un'ultima tappa - dice il tecnico granata -, per arrivare a un obiettivo grande bisogna passare per obiettivi minori, e questa è una partita che ci può avvicinare ai punti salvezza. Dobbiamo mettere il noi davanti all'io»”.