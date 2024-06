Corriere Torino: “Toro orgoglio Europeo, sono ben sei i granata ad Euro 2024”

L'edizione torinese del Corriere della Sera, quest'oggi tratta delle convocazioni delle varie Nazionali per i prossimi campionati Europei che inizieranno il 14 giugno in Germania. In ottica Toro sono ben sei i calciatori convocati per questa rassegna continentale e due sono presenti nelle fila dell'Italia di Spalletti. Buongiorno e Bellanova porteranno in alto il nome del Torino anche durante la spedizione azzurra in Germania ma ci sono poi anche altri quattro giocatori granata ad Euro 2024 come Ilic e Milinkovic-Savic con la Serbia oltre a Vlasic con la Croazia e ad Horvath con l'Ungheria. Inoltre, come ricorda il Corriere, non è del tutto fuori dai giochi anche Ricci perché pur essendo stato tagliato nell'ultimo giro di selezioni di Spalletti per l'Italia, può ancora sperare visto che gli è stato chiesto di restare a disposizione per un'eventuale chiamata last-minute come sostituto di Barella che non è al meglio dal punto di vista fisico.