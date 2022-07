Corriere Torino: “Toro, prima amichevole stagionale. Zima comanda la difesa”

Prima uscita stagionale per il Torino, che oggi alle 14:30, a Bad Wimsbach, affronterà l'Eintracht Francoforte. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sulla probabile formazione, a partire dalla difesa, reparto in cui Bremer non dovrebbe partire titolare. Si legge: "Il Toro che vedremo oggi ha certamente un volto ancora provvisorio, a partire dalla difesa. Bremer è l’osservato speciale, ma non è stato provato tra i titolari. Il regista difensivo oggi potrebbe essere Zima. Sul centro-destra della difesa ha buone chance di partire titolare Izzo, sulla sinistra è pronto Buongiorno. A centrocampo pronta la coppia titolare formata da Lukic e Ricci. Il centrocampista serbo, capitano in pectore, ha smaltito il sovraccarico all’anca destra patito negli ultimi giorni e ieri si è allenato regolarmente. La coppia di esterni dovrebbe essere composta da Singo e Aina. Sulla trequarti è pronto al suo esordio in granata Radonjic, che dovrebbe giostrare sulla sinistra; sulla destra, considerati gli acciacchi di Verdi e Seck, si candida Edera. Davanti, Sanabria favorito su Pellegri".